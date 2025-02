Mariana Gross encerrou o 'RJ1' vestida de Flamengo mais uma vez - Reprodução

Publicado 03/02/2025 14:25

Rio - A apresentadora Mariana Gross seguiu sua tradição de celebrar os títulos do Flamengo no "RJ1". Nesta segunda-feira (3), um dia após o Rubro-Negro conquistar a Supercopa Rei em cima do Botafogo, a jornalista da Globo encerrou o telejornal utilizando um boné e exibindo um copo com o escudo de seu time.

Se você é carioca e não fica esperando o RJ1 terminar, pra ver como a Mariana Gross vai homenagear o Flamengo



Você tá morto por dentro

pic.twitter.com/aSgCpUUNsW — CFD - Cartola e Futebol (@CFD_Oficial) February 3, 2025 "Não se esqueçam do recado da Priscila Chagas: bebam muita água e se protejam do sol", disse Mariana ao brincar com a previsão do tempo.

Mariana é torcedora fanática do Flamengo e tem o hábito de frequentar jogos do clube. Nas redes sociais, ela costuma brincar com o fato de sempre vestir roupas vermelhas e pretas para apresentar o "RJ1" nos dias seguintes às vitórias importantes do time.