Flamenguista Mariana Gross foi trollada após título do Botafogo na LibertadoresReprodução

Publicado 02/12/2024 15:41

título do Botafogo na Libertadores, ganho no último sábado (2), contra o Atlético-MG, em Buenos Aires. Edimilson Ávila, seu parceiro no telejornal, trollou a apresentadora a pedido da equipe e fez com que ela segurasse uma bandeira do time alvinegro para "celebrar" a conquista. Rio - Torcedora fanática do Flamengo, Mariana Gross foi alvo de zoações durante o "RJ1" por conta do. Edimilson Ávila, seu parceiro no telejornal, trollou a apresentadora a pedido da equipe e fez com que ela

membros da equipe que torcem pelo Botafogo invadiram o estúdio com camisas e bandeiras alvinegras para brincar com Mariana. A jornalista, que levou tudo na esportiva, chegou a ter uma camisa do Glorioso colocada sobre seu corpo. E a Mariana Gross que virou Botafogo no final do RJ1 KKKKKKKKKKKK @ladygross#RJ1 pic.twitter.com/GJLLVGiu2p — Brenno (@brenno__moura) December 2, 2024 Depois, no encerramento do "RJ1",para brincar com Mariana. A jornalista, que levou tudo na esportiva, chegou a ter uma camisa do Glorioso colocada sobre seu corpo.

No sábado, logo após o Botafogo se sagrar campeão da América, Gross chegou a publicar uma mensagem nas redes sociais parabenizando o time carioca.

Antes tarde do que nunca, parabéns ao Botafogo. Mais um carioca no panteão de campeões da Libertadores! É um título que sempre mexe com a emoção! — Mariana Gross (@ladygross) December 1, 2024 "Antes tarde do que nunca, parabéns ao Botafogo. Mais um carioca no panteão de campeões da Libertadores! É um título que sempre mexe com a emoção!", escreveu a jornalista.

Mariana sempre falou publicamente de seu amor pelo Flamengo e tem o hábito de frequentar jogos do clube. Nas redes sociais, ela costuma brincar com o fato de sempre vestir roupas vermelhas e pretas para apresentar o "RJ1" nos dias seguintes aos títulos de seu time.