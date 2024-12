Evangelos Marinakis é dono do Nottingham Forest - AFP

Publicado 02/12/2024 14:33 | Atualizado 02/12/2024 14:34

Rio - O magnata Evangelos Marinakis está negociando a compra da SAF do Vasco . O magnata grego é uma figura polêmica e conhecido por altos investimentos em seus clubes, além de possuir uma fortuna de quase US$ 4 bilhões de dólares (cerca de R$ 22 bilhões).

Evangelos Marinakis, de 57 anos, fez a maior parte da sua fortuna no setor marítimo, já que a sua família é dona da Capital Maritime Group. Ele possui mais do que o dobro da fortuna de John Textor, dono da SAF do Botafogo, avalia entre cerca de R$ 6 bilhões e R$ 9 bilhões.

Além da Capital Maritime Group, Marinakis também possui outras empresas do setor marítimo, como uma participação de 56% na Capital Product Partners, empresa de capital aberto. Ele também é dono da Alter Ego Media, um grupo de mídia que possui dois dos maiores jornais do país.

O bilionário grego é o acionista majoritário do Olympiacos, da Grécia, desde 2010, e do Nottingham Forest, da Inglaterra, desde 2017. No ano passado, comprou o Rio Ave, de Portugal. Agora, Marinakis quer expandir para o Brasil e, para isso, contratou o executivo brasileiro Edu Gaspar, que estava no Arsenal.