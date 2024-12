Evangelos Marinakis, dono do Olympiakos e do Nottingham Forest, tem interesse no Vasco - Reprodução

Rio - O magnata grego Evangelos Marinakis negocia a compra da SAF do Vasco. Em entrevista ao canal "Sky Sports", o empresário admitiu que existe conversa com o Cruz-Maltino , que busca um novo investidor para o lugar da 777 Partners. A notícia do interesse animou a torcida vascaína.

Marinakis deseja expandir sua rede de clubes para o Brasil. Dono do Olympiacos, da Grécia, do Nottingham Forest, da Inglaterra, e do Rio Ave, de Portugal, ele contratou o executivo brasileiro Edu Gaspar, que fazia um trabalho bem avaliado no Arsenal, para ser o responsável pelo projeto de expansão.

Conheça Evangelos Marinakis

Evangelos Marinakis, de 57 anos, fez a maior parte da sua fortuna no setor marítimo, já que a sua família é dona da Capital Maritime Group. Atualmente, a fortuna do magnata é avaliada em quase US$ 4 bilhões de dólares (cerca de R$ 22 bilhões).

Em 2010, Marinakis comprou o Olympiacos, da Grécia. Desde então, o time grego conquistou o Campeonato Grego por sete anos consecutivos, além de quatro Copas da Grécia. Em maio de 2017, entrou no mercado inglês se tornando sócio majoritário do Nottingham Forest e levou o time de volta à elite após 23 anos.

Na temporada 2024/25, o Forest faz um bom início no Campeonato Inglês e ocupa o sexto lugar. No ano passado, assumiu o controle do Rio Ave, de Portugal. Marinakis é uma figura polêmica, mas é conhecido por altos investimentos em seus clubes.