Felipe em ação durante treino do Vasco no CT Moacyr Barbosa - Matheus Lima / Vasco

Publicado 02/12/2024 09:30 | Atualizado 02/12/2024 10:07

Rio - O Vasco disputará o último jogo do ano em casa e busca ficar em paz com a torcida. Com apenas três vitórias nos últimos 15 jogos, o Cruz-Maltino encerra a temporada com um gosto amargo por deixar escapar a chance de disputar a final da Copa do Brasil e brigar por uma vaga na Libertadores.

No primeiro turno do Brasileirão, o Vasco teve a 11ª melhor campanha com 45,6% de aproveitamento. Já no returno do campeonato, o Cruz-Maltino ocupa o 13º lugar com apenas quatro vitórias em 17 jogos, e 35,2% de aproveitamento. Apesar da semelhança, houve uma queda de desempenho em campo.

O problema, no entanto, é o recorte recente. Nos últimos 10 jogos do Brasileirão, o Vasco venceu apenas uma partida e sofreu seis derrotas. No mesmo período, fez oito gols e sofreu 20. Essa é o segundo pior desempenho, sendo superior apenas ao Bragantino, que luta contra o rebaixamento.

O Vasco volta a campo na próxima quarta-feira (4), às 19h (de Brasília), contra o Atlético-MG, em São Januário. O time mineiro chega de uma sequência negativa de 11 partidas sem vitórias e com a ressaca do vice-campeonato da Libertadores diante do Botafogo, no último sábado (30).