Vasco e Atlético-GO se enfrentaram em São Januário - Matheus Lima / Vasco

Vasco e Atlético-GO se enfrentaram em São JanuárioMatheus Lima / Vasco

Publicado 30/11/2024 23:33

Rio - Na estreia de Felipe como treinador, o Vasco escapou por pouco de sofrer sua quinta derrota seguida no Brasileirão. Em São Januário, o Cruz-Maltino viu o lanterna e já rebaixado Atlético-GO abrir dois gols de vantagem, porém, buscou o empate por 2 a 2, no fim da partida. O resultado, porém, deixou o clube carioca quase sem chances matemáticas de conseguir uma vaga na pré-Libertadores.

Sétimo e oitavos colocados, Bahia e o Corinthians, têm 50 pontos, enquanto o Vasco tem seis a menos faltando dois jogos. O Cruz-Maltino ainda pode superar o Timão nos critérios de desempate, se vencer as próximas partidas, e o Alvinegro Paulista perder os dois jogos. Porém, o clube de São Januário também precisa secar o Cruzeiro, neste domingo, para seguir com chances. Caso a Raposa derrote o Bragantino, os cariocas não terão mais possibilidades de classificação para a Libertadores no ano que vem.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco volta aos gramados na próxima quarta-feira, novamente em São Januário, desta vez contra o Atlético-MG, às 19h (de Brasília). No mesmo dia, o Atlético-MG recebe o Fortaleza, às 21h30 (de Brasília).

Em casa, o Vasco começou melhor a partida contra o Atlético-GO. Com Phillipe Coutinho de titular, o clube carioca tinha mais desenvoltura e parecia que conseguiria abrir o placar com o tempo. Porém, aos 20 minutos, o Atlético-GO balançou as redes. Luiz Fernando tabelou com Derek e finalizou sem chances de defesa para Léo Jardim.

Atrás do placar, o Vasco reagiu e por pouco não empatou em sequência. Três minutos depois do gol dos goianos, Rayan recebeu em boas condições, mas na hora de finalizar para vencer Ronaldo, acabou chutando fraquinho e a bola foi para fora.

Com o tempo, o Vasco foi sentindo o resultado negativo e praticamente não conseguiu criar nenhuma oportunidade. Aos 41 minutos, Guilherme Romão quase ampliou para os visitantes, após cabecear cruzamento de Shaylon. Léo Jardim apareceu bem para salvar os cariocas.

O Vasco voltou para o segundo tempo com três mudanças: Alex Teixeira, Leadrinho e Payet nas vagas de Rayan, Lucas Piton e Maxsuell Alegria. Com apenas oito minutos, o Cruz-Maltino quase empatou. Após cruzamento de Pumita, Vegetti cabeceou na trave.

Porém, o dia estava muito complicado para os cariocas. Aos dez minutos, Shaylon fez bela jogada pela direita e tentou cruzar duas vezes, insistente, a bola chegou para Luiz Fernando, que finalizou para o fundo das redes, e ampliou o placar para o lanterna do Brasileiro.

A desvantagem deixou o Vasco ainda mais desnorteado na partida, e o Atlético-GO teve chances de marcar o terceiro. Alguns torcedores cruz-maltino começaram a deixar São Januário. Quando parecia que nada mais iria acontecer, os donos da casa diminuíram aos 29 minutos. Alex Teixeira puxou contra-ataque e rolou para Maxi Domínguez que finalizou para o fundo das redes.

O gol empolgou o Vasco que passou a ser mais efetivo no campo de ataque. Aos 47 minutos, Alex Teixeira aproveitou falha de zaga do Atlético-GO e marcou para evitar a quinta derrota seguida do clube carioca no Brasileiro de 2024.