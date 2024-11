Lucas Oliveira disputou 79 jogos com a camisa do Cruzeiro - Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Publicado 30/11/2024 08:47 | Atualizado 30/11/2024 08:48

Rio - O Vasco tem interesse na contratação do zagueiro Lucas Oliveira, que pertence ao Cruzeiro e está emprestado ao Kyoto Sanga, do Japão, até o final deste ano. Segundo o site 'ge', o defensor faz parte de uma lista de jogadores alvos do Cruz-Maltino para a próxima temporada.

A tendência é de que ele não permaneça no país japonês e também não seja aproveitado pela Raposa, onde tem contrato até o final de 2025, quando retornar. No clube asiático desde julho, fez apenas sete jogos, sendo dois como titular.Antes do Kyoto Sanga, o atleta defendeu o Real Valladolid, da Espanha, até junho deste ano. Ele, inclusive, chegou a ser alvo do Gigante da Colina quando estava prestes a deixar o clube espanhol, mas a negociação não avançou.