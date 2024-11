Juan Sforza deve ganhar mais chances no Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Juan Sforza deve ganhar mais chances no VascoLeandro Amorim / Vasco

Publicado 27/11/2024 17:54

Rio - O Vasco está disposto a apostar na volta por cima de Juan Sforza, reforço que custou cerca de R$ 24 milhões aos seus cofres. De acordo com o site "ge", o volante argentino deve ganhar espaço com Felipe, que pretende utilizá-lo em outro setor do meio-campo, um pouco mais adiantado.

Apesar da tendência de mais minutos na reta final da temporada, o Vasco não descarta negociar Sforza ao fim da temporada. O argentino vem atraindo olhares de times dos Estados Unidos e a situação ainda será avaliada.

Considerado uma grande promessa do futebol argentino, Sforza chegou ao Vasco no início do ano. Ele foi contratado junto ao Newell's Old Boys e tem vínculo com o Cruz-Maltino até o fim de 2028.

Apesar da grande expectativa, Sforza ainda não conseguiu dar retorno com a camisa do Vasco. O argentino entrou em campo em 37 jogos, com um gol marcado e uma assistência.