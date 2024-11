Felipe Maestro - Leandro Amorim / CRVG

Publicado 26/11/2024 20:06

comandar seu primeiro treino no clube carioca. Na madrugada desta terça-feira (26), o ex-jogador perdeu o irmão, Alexandre, que morreu após sofrer um infarto. Rio - Técnico interino do Vasco, Felipe passou por um drama familiar horas antes de. Na madrugada desta terça-feira (26),

Por volta de 3h da manhã, o Maestro publicou uma mensagem de despedida para o irmão em suas redes sociais. Ele publicou a imagem de Alexandre ao lado do pai, Jorge Loureiro, que também faleceu há cerca de um mês.

"Em pouco mais de um mês, tive duas enormes perdas: meu pai, que sempre foi minha referência na vida e essa noite, de forma repentina, meu amado irmão, Alexandre. Isso me faz refletir o quanto devemos valorizar o hoje e cada momento com quem nos importa de verdade. Amarei vocês eternamente", escreveu o técnico do Vasco.

Mesmo com a dor da perda, Felipe fez questão de dar seu primeiro treino no CT Moacyr Barbosa na manhã desta terça. Após a atividade, ele se despediu rapidamente dos jogadores para ir ao enterro de Alexandre, que aconteceu na parte da tarde.

Antes diretor técnico, Felipe foi escolhido pelo presidente Pedrinho para comandar o Vasco nos três últimos jogos do Campeonato Brasileiro. Para 2025, o clube está em busca de um novo nome para o cargo deixado por Rafael Paiva.