Publicado 25/11/2024 17:49

declaração de Ramón Díaz de que o Corinthians "é maior" do que o time carioca. Em coletiva nesta segunda-feira (25), em São Januário, o mandatário afirmou que o técnico argentino "fez algumas coisas" quando comandou o clube justamente por não conhecer seu tamanho. Rio - O presidente do Vasco, Pedrinho, rebateu a polêmica. Em coletiva nesta segunda-feira (25), em São Januário, o mandatário afirmou que o técnico argentino

"Com certeza ele não sabe o tamanho do Vasco, por isso falou aquela besteira que ele falou. E por isso que ele fez algumas coisas aqui. Ele não sabe o tamanho do Vasco. Ele não sabe o tamanho da torcida do Vasco. E, se ele acredita em algumas pesquisas, ele está muito enganado do que é o Vasco", disse Pedrinho.

repercussão negativa de sua declaração, Ramón Díaz negou que tenha faltado com respeito ao Vasco. Após a, Ramón Díaz

"Primeiro que em nenhum momento faltei respeito ao Vasco, pelo contrário. Foi o clube que nos deu a chance de vir ao Brasil, que estava em uma situação muito complicada. É difícil jogar contra o rebaixamento, e nos receberam bem. Algumas coisas eu não gostei, isso faz parte do jogo", disse o técnico.

Ramón Díaz deixou o Vasco de forma polêmica no fim de abril, após o time sofrer uma goleada por 4 a 0 para o Criciúma em casa, pelo primeiro turno do Brasileirão. Poucos minutos após a acachapante derrota, o Cruz-Maltino anunciou em suas redes sociais que o argentino pediu demissão no vestiário.



Porém, ao chegar para a entrevista coletiva pós-jogo, o técnico afirmou ter sido pego de surpreso com a notícia de sua saída do clube. Ele alegou que a decisão partiu do Vasco e que foi informado sobre a posição através do comunicado nas redes sociais.