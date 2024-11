Técnico do Corinthians, Ramón Díaz considera o clube paulista 'bem maior' do que o Vasco - Nelson Almeida / AFP

Publicado 20/11/2024 16:00

defendeu-se das críticas após dizer que o

O técnico Ramón Díazapós dizer que o Corinthians "é muito maior do que o Vasco" . Após a vitória do clube paulista por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, nesta quarta-feira (20), pelo Brasileirão, o argentino negou ter desrespeitado o Cruz-Maltino pela declaração.

"Primeiro que em nenhum momento faltei com respeito ao Vasco, pelo contrário. Foi o clube que nos deu a chance de vir ao Brasil, que estava em uma situação muito complicada. É difícil jogar contra o rebaixamento, e nos receberam bem. Algumas coisas eu não gostei, isso faz parte do jogo", afirmou Ramón em coletiva de imprensa.



O técnico argentino havia comparado, durante a semana em entrevista ao ge, as situações dos dois clubes que lutavam contra o rebaixamento. E considerou que a qualidade dos jogadores do Corinthians é maior do que a do elenco vascaíno em 2023, assim como o nível institucional do clube paulista.



Ele não se aprofundou no assunto nesta quarta-feira, mas considerou como conquistas as campanhas para permanência dos dois clubes na Série A.



" Dependemos dos resultados, e creio que o que conseguimos no Vasco e no Corinthians são dois campeonatos para nós. Estamos felizes de cumprir o objetivo de muita pressão, muito desgaste", completou.