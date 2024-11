Danilo pode assinar pré-contrato com qualquer equipe a partir de janeiro - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 20/11/2024 09:20

"Com todo respeito ao Vasco, que é uma instituição incrível com torcedores apaixonados, mas eu não sei de nada. Nunca me falaram nada", disse Danilo na zona mista.

O jogador tem vínculo com a Juventus até junho de 2025 e poderá assinar pré-contrato com qualquer time a partir de janeiro. Sua contratação é um sonho antigo do presidente Pedrinho. Porém, o Cruz-Maltino tem concorrência de outras equipes do futebol brasileiro.]

Em junho deste ano, o defensor confirmou que o rival Flamengo e o Santos, clube que o revelou, são suas prioridades em um possível retorno ao Brasil.