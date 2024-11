Danilo foi o capitão da Seleção nesta Copa América - AFP

Danilo foi o capitão da Seleção nesta Copa AméricaAFP

Publicado 19/11/2024 19:21

Vasco está negociando a contratação do lateral Danilo, da Juventus e da seleção brasileira. O jogador de 33 anos, que tem contrato com os italianos até junho de 2025, mantém conversas com o time carioca, que tem concorrência de outros times brasileiros. A informação foi dada incialmente pelo "ge". Rio - Oestá. O jogador de 33 anos, que tem contrato com os italianos até junho de 2025, mantém conversas com o time carioca, que tem concorrência de outros times brasileiros. A informação foi dada incialmente pelo "ge".

LEIA MAIS: Vasco tem dúvida no setor ofensivo para enfrentar o Internacional

Há 13 anos na Europa, Danilo poderá assinar pré-contrato com qualquer time a partir de janeiro. Sua contratação é um sonho antigo do presidente Pedrinho, que chegou a fazer uma sondagem na última janela de transferências. Naquele momento, o camisa 2 preferiu seguir na Juventus, mas deixou as portas abertas para uma nova conversa, que acontece agora.

Danilo já avisou que tem o desejo de continuar jogando na zaga, posição em que vem atuando pela Juventus nos últimos meses. O Cruz-Maltino não se opõe à ideia, já que o setor é um dos mais carentes de seu elenco.

A seu favor, o Vasco tem o trunfo de Philippe Coutinho. O meia-atacante é muito amigo de Danilo, com quem dividia quarto nas seleções brasileiras de base e foi seu companheiro na Copa do Mundo de 2018. A tendência é que ele seja um forte aliado para convencer o atleta a aceitar jogar no time carioca.

Na atual temporada, Danilo disputou 10 jogos pela Juventus, sendo quatro como titular. O lateral está confirmado no time do Brasil para enfrentar o Uruguai, nesta terça-feira (19), às 21h30 (de Brasília), na Fonte Nova.