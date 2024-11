André Rizek - Reprodução

Rio - O técnico Ramón Díaz gerou uma polêmica ao comparar os trabalhos no Vasco e Corinthians . Atualmente no comando do time paulista, o argentino alfinetou o ex-clube ao comparar as lutas contra o rebaixamento. O comentarista André Rizek rebateu a declaração do treinador durante o programa "Seleção SporTV", nesta terça-feira (19), no canal SporTV.

"Achei uma bobagem o Ramón Díaz falar que o Corinthians é muito maior que o Vasco. Hoje, o Corinthians está maior que o Vasco esportivamente, mas em perspectiva histórica, o Vasco foi maior por mais tempo. É o principal clube que abriu portas para os negros no Brasil. O Corinthians teve a Democracia Corinthiana, mas o impacto do Vasco é maior na vida brasileira", disse.

O comentarista recordou a história dos clubes para reforçar o argumento. André Rizek citou o Expresso da Vitória, um dos maiores times da história do Vasco e do futebol brasileiro, que fez sucesso por quase dez anos entre 1944 e 1953, além de relembrar o jejum de quase 23 anos sem títulos expressivos do Corinthians, entre 1955 e 1977.

"Quando o Corinthians amargava um jejum de título nos anos 70, o Vasco já conquistava o seu primeiro Campeonato Brasileiro. O Vasco foi base de uma Seleção Brasileira em Copa do Mundo, coisa que o Corinthians nunca foi. Nos anos 50, o Vasco tinha o grande time do futebol brasileiro, o Expresso da Vitória. Foi um revanchismo bobo e falta de conhecimento histórico do futebol brasileiro", completou.

Ramón Díaz deixou o Vasco de forma polêmica no fim de abril, após a goleada por 4 a 0 para o Criciúma, em São Januário, pelo Brasileirão. Poucos minutos após a derrota, o Cruz-Maltino anunciou a saída do argentino, que teria pedido demissão. Porém, ele alegou que a decisão partiu do clube.

Após a passagem pelo Vasco, Ramón Díaz acertou com o Corinthians, em julho. Desde então, tem como o principal objetivo livrar o time paulista do rebaixamento. Atualmente, o Timão é o 11º colocado do Brasileirão, com 41 pontos, e está dois atrás do Cruz-Maltino, em nono lugar.