Keiller vai deixar o Vasco após o fim do contrato de empréstimoLeandro Amorim / Vasco

Publicado 18/11/2024 20:30

Rio - O goleiro Keiller não deve permanecer no Vasco para a próxima temporada. O jogador, de 28 anos, está emprestado pelo Internacional até o fim do ano e não atuou em nenhuma partida, segundo o perfil "Na Torcida Vascaínos". Com isso, o Cruz-Maltino terá que buscar um novo reserva para Léo Jardim.

O Vasco planeja cortes na folha salarial. Keiller é bem avaliado, mas possui um alto salário e, por isso, não deve permanecer. Reserva de Léo Jardim, um dos pilares da equipe, o goleiro não encontrou brechas para receber pelo menos uma oportunidade nesta temporada.

Com Keiller fora dos planos, o Vasco voltará ao mercado em busca de um reserva de bom custo-benefício para Léo Jardim em 2025. Além dele, o goleiro Alexander, que retorna de empréstimo junto ao Ypiranga-RS, deve ser novamente emprestado.