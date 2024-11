Victor Luis tem contrato com o Vasco até o fim de 2024 - Matheus Lima/Vasco

Publicado 18/11/2024 17:36

Rio - O Vasco avalia a renovação de contrato de Victor Luis, que tem vínculo com o clube até o fim da temporada. O experiente lateral-esquerdo de 31 anos já acenou com o interesse de uma nova assinatura e o acordo deve ser discutido ao fim do Campeonato brasileiro.

O atleta tem o Vasco como prioridade, apesar de sondagens de outras equipes, e o mais provável é que um acordo de renovação por mais uma temporada seja concretizado. Victor Luis chegou ao Cruz-Maltino em fevereiro, depois de deixar o Coritiba. Ele soma 12 jogos na atual temporada, com um gol marcado e uma assistência.

Ainda que reserva de Lucas Piton, o lateral aproveitou as chances que teve quando acionado. O Vasco entende que ele pode ser útil em 2025 como substituto, já que o titular deve ser alvo de propostas.

O elenco atual conta também com o cria da base, Leandrinho. O jogador subiu para o futebol profissional em 2024 e marcou dois gols, com uma assistência em 18 partidas. Ele é tratado como um potencial retorno técnico para o futuro, sem queimar etapas.