Anderson Conceição vestiu a camisa do Vasco em 2022 e 2023 - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 18/11/2024 15:06

Após a mudança para a estrutura de SAF, o Boavista segue atento ao mercado de transferências e reforçando o elenco visando a próxima temporada. Nesta segunda-feira (18), o clube de Saquarema anunciou a contratação do zagueiro Anderson Conceição, de 35 anos, ex-Vasco, que chega com contrato até o fim do Brasileirão Série D 2025.



"Chego ao Boavista com muito otimismo. Fiquei muito feliz com a conversa que tive com o diretor executivo de futebol Diego Cope e com o técnico Caio Zanardi a respeito do planejamento do clube. Espero ajudar dentro e fora de campo, fazendo parte desse projeto que tenho certeza que será de muito sucesso. Chego muito motivado e com vontade de vencer com a camisa do Boavista", destacou o novo reforço do Verdão.

Anderson Conceição disputou 26 jogos na última temporada, vestindo as camisas de Vila Nova, na Série B, e São Bernardo, na Série C. O zagueiro vestiu a camisa do Vasco de janeiro de 2022 a abril de 2023, tendo feito parte do elenco que classificou o Cruz-Maltino para a elite do Brasileirão.

Esta foi a quinta contratação do Boavista para 2025. Além de Anderson, foram anunciadas as chegadas do zagueiro Gabriel Canan, do lateral-esquerdo Mascarenhas, do volante William Oliveira, do atacante Fellipe Resende e do técnico Caio Zanardi.