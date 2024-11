Raphinha em participação em treino - AFP

Publicado 18/11/2024 14:20

Rio - O atacante Raphinha, de 27 anos, um dos destaques do Barcelona neste começo de temporada, recebeu muitos elogios de Romário. O jogador afirmou que o atleta da seleção brasileira é um dos principais atletas da atualidade.

"Para mim, o Raphinha é um dos melhores jogadores do mundo no momento, está muito bem tanto no Barça quanto no Brasil. É motivo de orgulho para todos nós, e estou convencido de que nos dará coisas muito especiais. Não sou muito fã de ver futebol na televisão, mas quando se fala do Barça é impossível não ficar atento", disse em entrevista ao jornal espanhol "Sport".

Raphinha está em sua terceira temporada pelo Barcelona. Até o momento, ele entrou em campo em 17 partidas, fez 12 gols e deu oito assistências. Os números já são equivalentes aos das últimas duas temporadas, quando atuou em 37 e 50 jogos.

O atacante também vem sendo convocado por Dorival Júnior para servir a seleção brasileira. Na última quinta, Raphinha fez de falta o gol único do Brasil no empate com a Venezuela, pelas Eliminatórias.