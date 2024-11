Estêvão em treino da seleção brasileira - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 18/11/2024 08:30 | Atualizado 18/11/2024 09:00

Rio - O atacante Estêvão, de 17 anos, atleta mais jovem do atual elenco da seleção brasileira falou sobre os jogadores que veem dando conselhos para ele neste começo de trajetória com as cores verde e amarelo. O atleta do Palmeiras citou Vini Jr como uma das referências.

"Como atacante, eu sempre vejo Vini, Raphinha, o Rodrygo na outra [convocação] também. Sempre que posso, peço conselhos, converso, porque vivo uma realidade diferente. Tem que sempre estar aprendendo com eles", afirmou em entrevista ao programa "Sportcenter", da "ESPN".

Apesar disso, Estêvão afirmou que tem outro jogador brasileiro como seu principal ídolo: Neymar. Os dois ainda não se encontraram em nenhuma convocação da Seleção.

"Tem vários jogadores que me espelho, mas posso falar que o que mais me encantou foi o Neymar, porque é quem eu mais vi jogar. Na seleção você encontra com jogadores que se espelha lá fora, que jogam o Campeonato Inglês e o Espanhol então sempre tenta conversar bastante", concluiu.