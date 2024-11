San Marino derrotou Liechtenstein por 3 a 1, pela Liga das Nações - Reprodução / Instagram

San Marino derrotou Liechtenstein por 3 a 1, pela Liga das NaçõesReprodução / Instagram

Publicado 18/11/2024 22:38

Rio - Pior seleção do mundo, San Marino conquistou uma vitória inédita em sua história. Após encerrar um jejum de 20 anos sem vitórias, a última colocada do ranking da Fifa voltou a vencer Liechtenstein, agora por 3 a 1, fora de casa, e venceu pela primeira vez como visitante. O resultado garantiu a liderança do Grupo A e o acesso à Liga C da Liga das Nações.

Em setembro, San Marino venceu Liechtenstein por 1 a 0, pela primeira rodada da Liga das Nações, e encerrou o jejum de 20 anos sem vitórias. Agora, voltou a vencer o mesmo adversário, pela última rodada. Foi apenas a terceira vitória de sua história. O curioso é que todas foram contra o mesmo adversário (a primeira foi em amistoso em abril de 2004).

San Marino é a 210ª colocada do ranking da Fifa. Nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, a seleção chegou a sofrer goleadas de 10 a 0 para a Inglaterra e 7 a 1 para a Polônia, além de 7 a 0 para a Itália em amistoso. Em 2006, sofreu a pior derrota de sua história quando levou 13 a 0 da Alemanha, nas Eliminatórias da Eurocopa de 2008.

Embora a Federação de San Marino seja uma das mais antigas da Europa, tendo sido fundada em 1931, a seleção é jovem e estreou somente em 1990. Ao todo, a Serenissima já disputou 210 jogos, sofreu 197 derrotas, dez empates e apenas três vitórias (todas contra Liechtenstein), além de 840 gols sofridos e somente 37 gols marcados.