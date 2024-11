Igor Jesus é um dos destaques do Botafogo no segundo semestre de 2024 - Daniel Ramalho/AFP

Publicado 18/11/2024 20:42

Rio - O atacante Igor Jesus chegou ao Botafogo na janela de transferências do meio do ano e rapidamente caiu nas graças da torcida. O jogador teve uma rápida adaptação, marcou gols importantes como contra o Palmeiras e Peñarol, do Uruguai, na Libertadores, e viu a comemoração do "Kamehameha" virar febre entre os alvinegros. Em entrevista à Conmebol, ele explicou o gesto.

"Desde a minha infância eu sempre gostei de Dragon Ball. Assistia junto com meus primos e, às vezes, até faltávamos aula para assistir. Mas minha mãe sempre me cobrava de ir pra escola. Eu sempre gostei de fazer a comemoração e, hoje aqui no Botafogo, com a repercussão que tem, tem dado muito certo. Então espero continuar até o final da minha carreira", disse Igor Jesus.

Não são somente os torcedores alvinegros que gostaram da comemoração. O camisa 99 contou sobre um momento engraçado que viveu com sua mulher, quando apresentou o gesto. Segundo Igor Jesus, ela deu risada no começo, mas aprovou.

"Eu apresentei a comemoração para a minha mulher, ela olhou e começou a dar risada da minha cara, porque nunca tinha visto o desenho. Aí eu falei para ela: "Pega a visão que no primeiro gol que eu fizer pelo Botafogo, vou soltar ela, você vai entender". Aí hoje em dia até ela faz dentro de casa", contou.

Com a camisa do Botafogo, Igor Jesus soma 24 partidas, cinco gols e uma assistência no Brasileirão, além de três gols e duas assistências na Libertadores. O bom desempenho o levou à Seleção e, nesta terça-feira (19), ele entra em campo com a camisa da amarelinha para enfrentar o Uruguai, às 21h45 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 12ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.