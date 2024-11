Monumental de Núñez, palco da final da Libertadores da América - Divulgação / River Plate

Publicado 18/11/2024 16:43

Rio - O Consulado Geral do Brasil emitiu uma cartilha do torcedor com orientações para brasileiros que vão à Argentina para acompanhar a final da Libertadores da América, no dia 30. A decisão será entre Botafogo e Atlético-MG, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, às 17h (de Brasília).

No documento há informações sobre o que é necessário para entrar no país, orientações médicas e endereços de hospitais e emergências, além de dicas sobre o câmbio.



No documento há informações sobre o que é necessário para entrar no país, orientações médicas e endereços de hospitais e emergências, além de dicas sobre o câmbio.

O Consulado também comentou a segurança e orientou que torcedores tenham atenção em locais públicos, recepções de hotel e restaurantes.

"Atenção à criminalidade urbana. Locais de maior concentração de turistas são especialmente sujeitos a furtos e roubos. Sempre que possível, evite circular com documentos originais e itens de valor", diz parte do documento.



"Atenção à criminalidade urbana. Locais de maior concentração de turistas são especialmente sujeitos a furtos e roubos. Sempre que possível, evite circular com documentos originais e itens de valor", diz parte do documento.

"Há registro de crimes violentos, a exemplo de homicídios, assaltos à mão armada, roubos de automóveis e furtos. Cuidado em recepção de hotel e restaurantes. Mantenha bolsas e carteiras bem guardados sob constante observação", prosseguiu.

Outro tópico levantado foi a detenção ou prisão de brasileiros em solo argentino: "O cidadão que for preso por qualquer motivo está sujeito ás leis argentinas, e o consulado não poderá intervir".



Aos botafoguenses e atleticanos que vão de carro, a cartilha destaca que a CNH é permitida para dirigir, mas não como documento oficial para ingressar no país. Sendo assim, é indispensável o passaporte ou a identidade. Além disso, a Argentina tem tolerância zero quanto ao consumo de álcool e a direção.