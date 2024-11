Bruninho Samudio, filho do ex-goleiro Bruno e de Eliza Samudio, chegou ao Botafogo no meio do ano - Reprodução de Insatagram

Publicado 17/11/2024 17:14 | Atualizado 17/11/2024 17:28

mensagem pelo Instagram de John Textor, dono da SAF do Glorioso. Filho do ex-goleiro Bruno com a modelo Eliza Samudio, Bruninho busca a carreira no futebol e tem uma oportunidade no sub-14 do Botafogo . O também goleiro, inclusive, já recebeu umade John Textor, dono da SAF do Glorioso.

"Ele mandou mensagem e tudo. Estava falando que queria ver uma partida minha", disse o jovem de 14 anos ao canal de Youtube 'Cartoloucos'.



No vídeo, Bruninho conta que Textor o segue na rede social. O goleiro ainda brincou e contou que precisou da ajuda de um tradutor para poder responder ao empresário americano, que recebeu elogios.



"O cara é humilde também, sangue bom pra caramba", afirmou Bruninho, que chegou ao Botafogo em julho.