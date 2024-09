Bruninho, filho do ex-goleiro Bruno com a modelo Eliza Samúdio, foi contratado pelo Botafogo - Divulgação / Botafogo

Bruninho, filho do ex-goleiro Bruno com a modelo Eliza Samúdio, foi contratado pelo BotafogoDivulgação / Botafogo

Publicado 06/09/2024 09:44

optou por jogar na mesma posição do pai. Mas tem outro jogador como referência. Contratado para a equipe sub-14 do Botafogo , Bruninho Samudio chamou a atenção em um shopping no Mato Grosso e foi tietado por algumas pessoas no local. ainda no início de carreira, ele ficou famoso por ser o filho do ex-goleiro Bruno e também

"O Mycael (Pontes), do Athletico-PR, também é uma referência. Ele joga muito", afirmou em entrevista a Toninho de Souza, do site 'Programa meu Mato Grosso'.

Bruninho Samudio é uma aposta do Botafogo, que o contratou após o Athletico-PR dispensá-lo por indisciplina. O jovem de 14 anos celebrou a oportunidade de poder seguir com o objetivo de fazer carreira no futebol.



"Estou muito feliz por ter essa oportunidade de jogar no botafogo, na categoria de base. Vou tentar performar o máximo possível, porque minha meta é o profissional", disse o filho do ex-goleiro Bruno.



A indisciplina de Bruninho Samudio



O jovem teve problemas de comportamento na escola e nas aulas de inglês realizadas no CT do Caju.



Apesar desse histórico, o Botafogo resolveu apostar no jovem, por considerá-lo promissor. Além disso, o diretor da base do Botafogo, Léo Coelho, já conhecia o goleiro e facilitou a negociação.



Bruno tenta reaproximação



, após ser condenado a 23 anos e um mês por homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado de Eliza Samúdio, ex-amante e mãe de Bruninho.

Sem nunca ter buscado contato com o filho, Bruno agora tenta se aproximar e tem o desejo de conhecê-lo.



Na mesma época em que conseguiu a liberdade, o ex-goleiro também foi condenado a pagar R$ 650 mil de indenização para Bruninho pelo assassinato de Eliza Samúdio. Em 2022, o ex-goleiro pagou R$ 90 mil de pensão, referentes aos meses em atraso, de outubro de 2020 a outubro de 2022. Desde então, não pagou mais e voltou a ter dívida.