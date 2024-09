Coletiva de Vitinho, do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

04/09/2024

Rio - Além de Adryelson , o Botafogo apresentou Vitinho nesta quarta-feira (4). O lateral-direito é cria das categorias de base do Cruzeiro e foi negociado junto ao Cercle Brugge, da Bélgica, em 2018. Depois de quatro temporadas, se transferiu para o Burnley, da Inglaterra, onde estava desde então. Ele citou as experiências nos times europeus para mostrar como se adapta facilmente e revelou que gosta do estilo de jogo do técnico Artur Jorge.

"Quando saio do Brasil, saio como um jogador muito ofensivo. Ao longo do tempo, vocês podem ver que já joguei em várias posições. Sou jogador que tem fácil adaptação. Cheguei na Bélgica, tive que mudar um pouco meu jogo por causa do estilo de jogo que nós jogávamos, era um time mais defensivo", disse Vitinho.

"Depois que fui para a Inglaterra, joguei em um time que tinha mais a bola, e eu poderia participar mais do ataque. Já venho acompanhando o Botafogo, já conversei com o Mister. Ele disse que gosta dos laterais que ataquem. Eu gosto, fico feliz. Então, acho que minha adaptação no Botafogo vai ser fácil. É um time que gosta da bola, que quer ter o jogo, propor o jogo. Acho que vou ter uma facilidade", completou.

Uma possível convocação para a seleção brasileira no futuro também foi tema da entrevista. Vitinho destacou que o foco está no Glorioso. Dessa forma, espera que uma oportunidade venha a partir do seu trabalho no Botafogo.

"A gente já vem acompanhando de lá de fora como o futebol brasileiro vem crescendo, em especial o Botafogo. Venho primeiro pensando no Botafogo, fazer meu trabalho. E que as consequências do meu trabalho me façam ter a chance na seleção brasileira", afirmou o lateral-direito, que tem contrato válido até o fim de 2029.

DECISÃO DE VOLTAR AO BRASIL



"As coisas mudam. Tive uma conversa com meu staff, com minha família e com o próprio Botafogo. Projeto era bom. Agradou. A gente decidiu vir. Simples".



SELEÇÃO DE DORIVAL



"Não é pelo fato de como o Dorival trabalha. Independentemente se vamos ser convocados ou não, tudo depende do nosso trabalho no Botafogo. Fico feliz de ter jogadores sendo convocados do Brasil. Mostra que o futebol brasileiro está evoluindo. Claro que a gente pensa em seleção brasileira, mas como falei, tudo vai depender da gente, do nosso time. Se for para acontecer, vou estar feliz. Vamos trabalhar para isso". "As coisas mudam. Tive uma conversa com meu staff, com minha família e com o próprio Botafogo. Projeto era bom. Agradou. A gente decidiu vir. Simples"."Não é pelo fato de como o Dorival trabalha. Independentemente se vamos ser convocados ou não, tudo depende do nosso trabalho no Botafogo. Fico feliz de ter jogadores sendo convocados do Brasil. Mostra que o futebol brasileiro está evoluindo. Claro que a gente pensa em seleção brasileira, mas como falei, tudo vai depender da gente, do nosso time. Se for para acontecer, vou estar feliz. Vamos trabalhar para isso".

FUNÇÕES



"A posição que gosto de jogar, que me sinto confortável é a lateral direita. Todos os clubes que passei eu deixei claro. Às vezes tem que jogar em outras posições. Não é uma decisão minha, faço para ajudar o treinador".



EVOLUÇÃO E IMPORTÂNCIA DE KOMPANY

"Falo que, quando saí do Brasil, saí muito novo. Aprendo ser mais maduro não só dentro de campo como também na vida. Quando cheguei no Burnley, eu aprendi muitas coisas dentro de campo com o Kompany (técnico do Burnley). Kompany é um excelente treinador. Taticamente, por ter trabalho com o Guardiola, é um dos melhores do mundo".

"Já conversei com o treinador (Artur Jorge). Ouvi algumas coisas também que são bem parecidas com o jeito do Kompany de trabalhar. Evoluí não só dentro de campo, mas mentalmente também pelas coisas que passei na Europa. Chego muito mais maduro".

PRIMEIRO CONTATO COM ARTUR JORGE



"Foi bem rápido. Jogadores e o staff estão de folga. Conversamos dez minutos. Me explicou como o Botafogo joga, como ele pensa o jogo. No treino, vi todos felizes. Não tive muito contato ainda. Vamos ver a próxima semana".