Damián Suárez deixa o Botafogo após sete mesesVitor Silva/Botafogo

Publicado 04/09/2024 16:27

Damián Suárez já está no Uruguai, onde jogará pelo Peñaol, e lamentou o tempo perdido com as três semanas aguardando a rescisão com o Botafogo

"Ficamos alguns dias esperando que tudo se resolvesse, me fizeram esperar além da conta, mas estou feliz porque chegamos a um acordo", disse o lateral em entrevista à TV uruguaia Telemundo.



Por causa da negociação arrastada, Damián não pôde jogar as oitavas de final da Libertadores. Além disso, treinou em separado no período e foi inscrito pela SAF no mata-mata da competição.



Ele explicou o motivo de trocar o Botafogo pelo Peñarol após apenas sete meses no futebol brasileiro. "Foi uma decisão pessoal. Tinha muita vontade de voltar ao futebol uruguaio, ainda mais ao Peñarol, que me abriu as portas e estou muito agradecido".



O lateral pegou comissão técnica e elenco de surpresa ao comunicar que queria sair, antes de duelo decisivo contra o Bahia, pelas oitavas da Copa do Brasil. Ele alegou problemas familiares para forçar sua saída, mas a diretoria alvinegra e o técnico Artur Jorge descobriram a negociação com o Peñarol e não gostaram.



O Botafogo exigiu o pagamento da multa para liberar o lateral-direito e a negociação chegou a esfriar, até que finalmente houve um acordo. Em sete meses, Damián Suárez atuou em 33 partidas e anotou três assistências.