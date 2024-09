Alex Telles disputou a Copa do Mundo de 2022 - Lucas Figueiredo / CBF

Publicado 03/09/2024 21:45

Rio - Nesta terça-feira (3), o Botafogo oficializou a contratação de Alex Telles , que estava livre no mercado. Depois do anúncio, o lateral-esquerdo mandou uma mensagem aos torcedores por meio das redes sociais do Glorioso. Na mensagem, ainda mandou um abraço para John Textor, acionista majoritário da SAF alvinegra.

"Sou mais um escolhido. Estou fechado com o Glorioso. Vamos construir grandes coisas juntos. Um abraço à torcida alvinegra e ao John (Textor) pela confiança. Simbora", disse Alex Telles.