Cuiabano é o lateral-esquerdo titular do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 31/08/2024 21:10

Rio - Problema no Botafogo visando a sequência de jogos. Logo aos três minutos da partida contra o Fortaleza, neste sábado (31), no Nilton Santos, pela 25ª rodada do Brasileirão, o lateral-esquerdo Cuiabano precisou ser substituído devido a um problema muscular na parte posterior da coxa direita.

Cuiabano subiu para disputar uma jogada aérea com Brítez, lateral do Leão do Pici, e acusou o problema logo no momento da queda. Marçal foi acionado e assumiu a posição.

O Botafogo já tem um reforço anunciado para o setor. Vitinho, que estava no Burnley, da Inglaterra, chega para a lateral direita, mas também pode jogar do lado oposto do gramado - como atuou em algumas oportunidades pela equipe na última temporada da Premier League.