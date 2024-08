Igor Jesus é um dos destaques do Botafogo nas últimas partidas - Vitor Silva / Botafogo

Igor Jesus é um dos destaques do Botafogo nas últimas partidasVitor Silva / Botafogo

Publicado 30/08/2024 18:29

manter a invencibilidade em confrontos diretos, como também fechar a trinca de vitórias em casa contra os concorrentes ao título.

Botafogo volta a disputar uma partida valendo a liderança do Brasileirão, desta vez contra o Fortaleza, no sábado (31), às 21h (de Brasília), no Nilton Santos. E assim, o Glorioso tenta não apenascontra os concorrentes ao título.

Afinal, apenas os três pontos recolocam o Botafogo, que está um ponto atrás, na ponta da tabela. Um bom resultado é ainda mais importante porque os cearenses têm um jogo a menos, o que os deixa no momento com o melhor aproveitamento (69% contra 65%).



Botafogo tem Nilton Santos como trunfo



Esse confronto direto pela liderança - e o título - é o terceiro que o time de Artur Jorge tem pela frente. Há duas semanas, foi o Flamengo, atualmente terceiro lugar, e, em 17 de julho, o Palmeiras, quarto. Ambos em casa e com final feliz.



Leia mais: Botafogo quer promessa uruguaia do Peñarol para liberar Damían

No clássico, o Botafogo atropelou e fez 4 a 1, garantindo a liderança e impedindo o Rubro-Negro de ultrapassá-lo. E contra os paulistas, vitória magra por 1 a 0, mas importante para abir vantagem para o então vice-líder, que estava empatado em pontos na época.



Como foram os confrontos diretos



Nos jogos contra os adversários na briga pelo título pelo Brasileirão de 2024, o Glorioso tem 83,3% de aproveitamento, com três vitórias e um empate.



Além do 4 a 1 sobre o Flamengo no Nilton Santos, também venceu no Maracanã, no primeiro turno, por 2 a 0. Já fora de casa contra o Fortaleza, empatou em 1 a 1, sendo que os dois times pouparam titulares.



Contra o Palmeiras, só jogou uma vez no Brasileirão e irá a São Paulo somente na 36ª rodada. Mas pela Libertadores, também venceu em casa (2 a 1) e empatou fora, após abrir 2 a 0 (2 a 2).