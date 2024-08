Adryelson está perto de retornar ao Botafogo - Divulgação / Lyon

Publicado 30/08/2024 08:50

Rio - O zagueiro Adryelson, de 26 anos, está de volta ao Botafogo. Após oito meses no Lyon, o brasileiro, que teve poucas oportunidades na primeira temporada no futebol europeu, vivia a expectativa de ter mais espaço no clube francês, ainda assim decidiu retornar ao clube carioca. As informações são do portal "FogãoNet".

Necessitando de vendas, o clube francês administrado por John Textor negociou o jovem Mamadou Sarr, de 19 anos, para o Estrasburgo, do mesmo país. Com isso, Adryelson deveria ganhar mais espaço no elenco, disputando a posição com o croata Duje aleta-Car e o franco-senegalês Moussa Niakhaté. Porém, o zagueiro preferiu o Botafogo.



No Lyon, Adryelson entrou em campo em apenas três partidas na última temporada. A última vez que entrou em campo em uma quantidade de tempo razoável em um jogo oficial aconteceu no dia 19 de janeiro, quando o Lyon derrotou o Bergerac Perigord pela Copa da França por 2 a 1. Adryelson atuou por 45 minutos.

Com o empréstimo do zagueiro e a compra de Vitinho junto ao Burnley, da Inglaterra, o Botafogo deverá encerrar seu ciclo de contratações na atual janela de transferências. O clube já havia trazido o volante Allan, os meias Thiago Almada e Mohamed El Arouch, além dos atacantes Igor Jesus e Matheus Martins.