Igor Jesus em treino do Botafogo - Vitor Silva/ Botafogo

Publicado 29/08/2024 11:23

Rio - O atacante Igor Jesus, de 23 anos, chegou ao Botafogo no meio da temporada e rapidamente se tornou peça importante no elenco. Com quatro gols em 12 jogos, o jovem falou da sua rápida readaptação ao futebol brasileiro, após atuar por quatro temporadas nos Emirados Árabes.

"Já vinha me preparando muito bem há três ou quatro meses, quando recebi a proposta do Botafogo. Depois que assinei, continuei a me preparar. Venho de um futebol diferente do do Brasil, em questão de intensidade. O tempo que tive na Arábia procurei me preparar para aproveitar da melhor maneira, como venho fazendo", disse em entrevista à Botafogo TV.



Revelado pelo Coritiba em 2019, ele atuou pelo Coxa por apenas 56 jogos, se transferindo com apenas 19 partidas para o Al-Ahli, dos Emirados Árabes. No Botafogo, Igor Jesus está tendo a oportunidade de enfrentar desafios importantes como a luta pelo título do Brasileiro.



"É um jogo muito importante contra o Fortaleza, pode nos levar à liderança novamente. Estamos nos preparando muito bem para, quando tivermos a oportunidade, aproveitar da melhor maneira", concluiu.