Luis Segovia em treinameto pelo Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Luis Segovia em treinameto pelo BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 27/08/2024 20:29

Rio - O Botafogo encaminhou o empréstimo do zagueiro Luis Segovia ao CRBaté o fim da Série B do Campeonato Brasileiro. O equatoriano, de 26 anos, chega para ajudar a equipe de Alagoas na luta contra o rebaixamento para a Série C.

Segovia retornou de empréstimo do RWD Molenbeek, da Bélgica, clube também gerido pelo empresário estadunidense John Textor, vinha sendo relacionado pelo técnico Artur Jorge, mas não recebeu oportunidade. Sua transferência tem como objetivo dar minutos em campo e ritmo.

A informação foi dada inicialmente pelo "Canal do TF" e confirmada pela reportagem do O DIA.

O zagueiro equatoriano, contratado junto ao Independiente Del Valle em 2023, irá reencontrar os meias Raí, de 22 anos, também cedido por empréstimo ao CRB, e Chay, também em vínculo temporário. O Galo das Alagoas ocupa a 16ª colocação da Série B.

Com a saída de Luis Segovia, as opções de Artur Jorge no elenco do Botafogo são Bastos, Alexander Barboza, Lucas Halter e Pablo. A diretoria da SAF estuda a possibilidade de mais um reforço para o setor.