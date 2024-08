Pelo Burnley, Vitinho fez 80 jogos, quatro gols e deu seis assistências - Divulgação / Burnley

Publicado 28/08/2024 15:09 | Atualizado 28/08/2024 15:10

Rio - O Botafogo está por detalhes de selar a contratação de Vitinho, do Burnley (ING). O lateral-direito chegará ao Rio de Janeiro para assinar contrato com o Glorioso nesta semana. As informações são do jornalista Thiago Franklin.