Diego Hernández atuou com Izquierdo no Montevideo Wanderers - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 28/08/2024 10:02 | Atualizado 28/08/2024 10:07

Rio - Atacante que pertence ao Botafogo, e que foi emprestado ao León, do México, Diego Hernández, de 24 anos, revelou sua última conversa com Juan Izquierdo, antes da partida contra o São Paulo, no Morumbi. Os dois atuaram juntos pelo Montevideo Wanderers, em 2020.

"Como você me disse antes da partida 'Baraja, vou jogar a partida da minha vida, olhe para mim'. E foi o que você fez. Você colocou sua vida em risco no jogo que queria jogar tão bem", afirmou o ex-alvinegro no Instagram.

Diego Hernández também fez agradecimentos a forma como foi recebido por Izquierdo quando atuaram juntos. O atacante tinha apenas 20 anos, quando jogou ao lado de zagueiro uruguaio.

"Hoje você me deixa um vazio muito grande, só eu, você e minha família sabemos o que você foi para mim naquela época em que eu estava subindo para jogar na primeira divisão. Quando eu estava dando meus primeiros passos, você me agarrou, me colocou debaixo do braço e me guiou, me deu força, me incentivou, confiou em mim, mas, acima de tudo, nunca deixou aquele garoto com quem você se sentia tão identificado cair", declarou.

Juan Manuel Izquierdo Viana, jogador do Nacional, do Uruguai, morreu nesta terça-feira, em decorrência de complicações cardíacas. A morte do atleta foi confirmada pela assessoria de comunicação do Hospital Albert Einstein, onde o atleta estava internado desde a última quinta-feira, quando desmaiou em campo no duelo com o São Paulo, no MorumBis, pela Libertadores.



Izquierdo, de 27 anos, deixa a mulher, Selena, e dois filhos, uma menina de 8 anos e um menino recém-nascido, de menos de um mês de vida. O boletim médico divulgado no domingo já havia constatado que era grave a condição do jogador e que seu quadro havia piorado depois que foram identificados progressão do comprometimento cerebral e aumento da pressão do crânio. Ele ficou quatro dias na UTI do Einstein, dependente de ventilação mecânica.



Segundo os médicos, o desmaio em campo foi provocado por uma arritmia. Minutos depois, o jogador teve uma parada cardíaca na ambulância a caminho do hospital e foi necessário o uso do desfibrilador para reanimá-lo.



Conforme o secretário de Esporte do Uruguai, Sebastián Bauzá, o jogador sofreu uma arritmia cardíaca detectada há dez anos. Izquierdo passou por exames quando tinha 17 anos e atuava na base do Atlético Cerro. "Ele passou por um eletrocardiograma. Juan tinha 17 anos, tinha uma pequena arritmia e foi informado", afirmou Bauzá.