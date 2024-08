Bastos foi convocado pela seleção de Angola - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 27/08/2024 12:50

Rio - Em grande fase no Botafogo, o zagueiro Bastos, de 32 anos, foi convocado para defender a seleção de Angola nas Eliminatórias da África. Os adversários da equipe do país do defensor alvinegro serão Gana, no próximo dia 5, e Sudão no dia 8.

Com isso, Bastos se tornou o quarto jogador do elenco do clube carioca a ser selecionado para a próxima Data Fifa. Antes dele, Luiz Henrique foi convocado para a seleção brasileira, Jefferson Savariano para defender a Venezuela e Gatito Fernández para fazer parte do grupo da seleção do Paraguai.



Revelado pelo Pietro de Luanda, do seu país, Bastos passou sete temporadas atuando no futebol europeu por clubes como FK Rostov, da Rússia, e Lazio, da Itália. Em 2020, ele defendeu o Al-Ain e no ano passado estava no Al-Ahli, ambos da Arábia Saudita.



Bastos chegou ao Botafogo no ano passado, mas só entrou em campo em quatro jogos. Na atual temporada, o angolano se tornou titular. Ele atuou em 41 partidas e fez quatro gols pelo Alvinegro.