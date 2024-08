Pelo Botafogo, Cuiabano entrou em campo 22 vezes, fez quatro gols e deu três assistências nesta temporada - Vítor Silva / Botafogo

Pelo Botafogo, Cuiabano entrou em campo 22 vezes, fez quatro gols e deu três assistências nesta temporadaVítor Silva / Botafogo

Publicado 26/08/2024 16:19

Leia mais: John iguala jogo com mais defesas e salva o Botafogo contra o Bahia

No entanto, sua presença no embate direto com o Fortaleza pela liderança do Campeonato Brasileiro, no próximo sábado (31), às 21h (de Brasília), dependerá de como irá se sentir em relação à recuperação, segundo o site 'ge'.

Cuiabano se lesionou no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, contra o Palmeiras, no Allianz Parque . Ao tentar bloquear um cruzamento do adversário, sofreu uma luxação que foi corrigida ainda no estádio.

O lateral-esquerdo chegou ao Glorioso em abril deste ano e se tornou titular absoluto no setor. De lá para cá, entrou em campo 22 vezes, fez quatro gols e deu três assistências.