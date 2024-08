Torcida do Botafogo em show de bandeiras no Estádio Nilton Santos - Arthur Barreto / Botafogo

Torcida do Botafogo em show de bandeiras no Estádio Nilton SantosArthur Barreto / Botafogo

Publicado 26/08/2024 15:51

Rio - A torcida do Botafogo promete fazer mais uma grande festa no Estádio Nilton Santos. Isso porque cerca de 12 mil sócios-torcedores já garantiram ingresso para o duelo decisivo com o Fortaleza, no próximo sábado (31), às 21h (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Leia mais: Savarino é convocado pela Venezuela para jogos das Eliminatórias

VAMOS JUNTOS!



Com mil sócios @Camisa7Botafogo confirmados, está aberta a venda de ingressos ao público geral para Botafogo x Fortaleza! Acesse https://t.co/VmMNMgRyIo e garanta o seu lugar a partir de R$ 30 #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/U2X8zXUDY8 — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 26, 2024

O Leão do Pici é o atual líder da competição, com 48 pontos, e, o Alvinegro, o segundo colocado, com 47. Vale ressaltar, porém, que o Glorioso tem uma rodada disputada a mais do que o rival na briga pela ponta da tabela. Na sequência estão Palmeiras (44), Flamengo (44) e São Paulo (41), respectivamente.

Leia mais: John iguala jogo com mais defesas e salva o Botafogo contra o Bahia