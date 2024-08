Artur Jorge analisou a partida entre Botafogo e Bahia - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 25/08/2024 22:20

Bahia - O Botafogo ficou no empate contra o Bahia, em Salvador, e perdeu a liderança do Brasileiro. Em entrevista coletiva depois do jogo, o treinador Artur Jorge elogiou o alto nível de futebol praticado pelas duas equipes e destacou a semana complexa que o Alvinegro viveu após a classificação na Libertadores.

"Foi uma boa partida de futebol. Muito difícil para nós, para voltar o foco a competição depois de uma semana muito intensa. Tivemos um jogo bastante disputado. Faltou o gol para podermos vencer, mas podemos dizer que foi um resultado justo. Podia ter gols, mas o empate não me parece que ficou longe do que produziram as duas equipes", afirmou.

Artur Jorge reforçou o foco do Botafogo no título do Brasileiro e salientou a quantidade de partidas que o clube carioca tem até o fim da competição.



"Para nós é muito simples, faltam 14 jogos. Da mesma forma que não olhávamos para aquilo que era a classificação até aqui, a situação é a mesma porque sabemos que temos muitos jogos por jogar. O que vamos fazer daqui para frente é que vai nos levar, ou não, ao lugar que ambicionamos", disse.