Botafogo ficou no empate em SalvadorVítor Silva/Botafogo

Publicado 25/08/2024 20:20

Bahia - Botafogo e Bahia fizeram um duelo com boas chances, mas não saíram do empate sem gols na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), na tarde deste domingo. John e Marcos Felipe tiveram participação direta no resultado com grandes defesas, mas o goleiro do time carioca conseguiu se destacar ainda mais. A partida foi válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.