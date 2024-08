John é goleiro titular do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 24/08/2024 09:00 | Atualizado 24/08/2024 09:24

Rio - O goleiro do Botafogo, John, de 28 anos, abordou as dificuldades na partida contra o Palmeiras, em São Paulo, que selou a classificação alvinegra para as quartas de final da Libertadores. O arqueiro rechaçou que o grupo do clube carioca tenha relembrado a situação do ano passado, quando o Glorioso vencia o Alviverde por 3 a 1, no Nilton Santos, e ficaria em uma situação confortável na liderança do Brasileiro, mas acabou sofrendo a virada, e posteriormente iniciando uma derrocada que acabaria com a perda do título da competição.

"Sabíamos das dificuldades, é um time que havia chegado nas últimas quatro semifinais da Libertadores, além de toda a história gloriosa que eles têm no torneio. Porém, a gente não pensou em momento algum no que aconteceu no ano passado", afirmou em entrevista à emissora "ESPN".



Em relação ao São Paulo, que é o próximo rival do Botafogo, John fez elogios ao Tricolor Paulista e reforçou a importância de começar construindo uma vantagem no jogo de ida, que irá ocorrer no Rio.



"É um rival de muita qualidade, mas nós vamos tentar enfrentar o rival de igual para igual nos dois jogos e buscar o resultado positivo tanto no Rio, quanto em São Paulo. Jogar em casa com a nossa torcida é um fator muito importante, então é começar bem nesse primeiro jogo", disse.