Jair, zagueiro do Santos, estava na mira do BotafogoDivulgação / Santos FC

São Paulo - O presidente do Santos anunciou, na noite desta quinta-feira (22), que recusou a proposta do Botafogo pelo zagueiro Jair . Por meio de uma publicação no Instagram, o mandatário ainda ressaltou que será necessário pagar a multa rescisória caso queiram levar o atleta.

"A minha filosofia de trabalho, comprovada em gestões anteriores, é de revelar atletas e conquistar títulos. Desta forma, recusei a proposta do zagueiro Jair, como outras de milhões por atletas deste elenco, se realmente continuarem insistindo no interesse que paguem a multa, já que o seu contrato foi renovado mês passado até 2027", diz um trecho da publicação.

O Botafogo fez uma proposta de US$ 12 milhões de dólares (cerca de R$ 66 milhões) por Jair. O zagueiro, de apenas 19 anos, é visto com potencial pela Eagle Football, o grupo que administra os clubes de John Textor. O jogador soma passagens pelas categorias de base da seleção brasileira.

O Botafogo busca pelo menos mais um zagueiro para reforçar o setor. Atualmente, o Alvinegro conta com Alexander Barboza, Lucas Halter, Bastos, Luís Segovia e Pablo.

Fui eleito democraticamente nas urnas, estou desde janeiro deste ano à frente do Santos FC, conhecia os enormes desafios e reafirmo meu compromisso com o quadro associativo nas prioridades da administração, divulgadas no plano de gestão e, com transparência, expostas com os avanços nas coletivas dos 100 dias e dos 6 meses de gestão.



O ano de 2024 é atípico na rica história do Santos Futebol Clube, os objetivos já estão sendo alcançados com o apoio de todos, mesmo diante da gravíssima situação quando assumimos, em parte equacionada.



A minha filosofia de trabalho, comprovada em gestões anteriores, é de revelar atletas e conquistar títulos. Desta forma, recusei a proposta do zagueiro Jair, como outras de milhões por atletas deste elenco, se realmente continuarem insistindo no interesse que paguem a multa, já que o seu contrato foi renovado mês passado até 2027.



Não há comparativos em nenhum outro campeonato já disputado ao longo dos 112 anos de nossa existência, estamos atentos ao rendimento da equipe de futebol profissional para corresponder com as expectativas desta temporada, com o objetivo de alcançarmos a próxima meta deste ano de 2024, neste trabalho de reconstrução para recolocar o Santos FC entre as principais potencias do futebol nacional e internacional.