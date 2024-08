Luiz Henrique, do Botafogo, em ação contra o São Paulo - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 22/08/2024 21:14 | Atualizado 22/08/2024 21:19

Rio - O Botafogo enfrentará o São Paulo nas quartas de final da Libertadores. O Tricolor Paulista avançou na competição na noite desta quinta-feira, 22, ao vencer o Nacional (URU) por 2 a 0, no Morumbi. Na ida, as duas equipes empataram em 0 a 0.