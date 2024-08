Patrick de Paula, do Botafogo, em ação no jogo contra o Vitória - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 22/08/2024 17:31 | Atualizado 22/08/2024 17:43

Rio - Na tarde desta quinta-feira, 22, o Botafogo anunciou o empréstimo de Patrick de Paula ao Criciúma. O volante, que estava sem espaço no Glorioso, ficará no clube de Santa Catarina até o fim de 2024.

O Botafogo concluiu o empréstimo do volante Patrick de Paula junto ao Criciúma até o final de 2024. O Clube deseja sucesso ao jogador em seu novo desafio. #BFR — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 22, 2024

O contrato não prevê opção de compra ao final do empréstimo. Caso queira contar com o volante na partida entre os clubes, que deve ocorrer somente em outubro, o Tigre deverá desembolsar o valor de R$ 1 milhão.



Nosso quinto anunciado é o meia, Patrick de Paula!



Ele chegou às categorias de base do Palmeiras em 2017 e no Sub-20 conquistou títulos importantes. Nos profissionais, o meio campista alcançou a marca de 100 jogos em 2022 e levantou a taça da Libertadores da América pic.twitter.com/XOILQxCqik — Criciúma E.C. (@CriciumaEC) August 22, 2024

Cria do Palmeiras, Patrick chegou foi contratado no início da era SAF no Botafogo, em 2022. A expectativa era alta no volante, mas ele teve pouco destaque naquele ano.

Em fevereiro de 2023, sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, que o tirou de ação por mais de 400 dias. O volante retornou apenas em março deste ano.

No total, disputou 37 jogos e marcou três gols com a camisa do Botafogo. Com o empréstimo, a tendência é que Patrick volte a ganhar minutos em campo.