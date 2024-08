Jefferson Savarino foi decisivo em classificação alvinegra - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 22/08/2024 07:30 | Atualizado 22/08/2024 07:56

Rio - Autor de um dos gols do Botafogo no empate por 2 a 2 com o Palmeiras que selou a classificação alvinegra para as quartas de final da Libertadores, o atacante Jefferson Savarino, de 27 anos, se tornou o vice-artilheiro da equipe na temporada. De quebra, o venezuelano se aproximou dos números do seu melhor ano no futebol brasileiro.

Atualmente, Savarino tem oito gols e oito assistências pelo Botafogo em 2024. Ele entrou em campo em 36 jogos. Na frente do venezuelano como artilheiro alvinegro está apenas Júnior Santos que anotou 18 gols em 42 jogos pelo clube carioca. Tiquinho Soares tem o mesmo número de bolas nas redes que Savarino.



Em relação aos seus números anteriores, o atacante só está atrás, no Brasil, da temporada de 2020, quando defendeu o Atlético-MG, pela primeira vez. Naquele ano, Savarino entrou em campo em 43 partidas, fez dez gols e deu oito assistências.



A melhor temporada do atacante na carreira foi em 2016. Ele defendia o Zulia, da Venezuela, na ocasião entrou em campo em 50 jogos, anotando 19 gols.