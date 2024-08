Artur Jorge, do Botafogo, orienta o time no jogo contra o Palmeiras - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 22/08/2024 01:15

São Paulo - Artur Jorge analisou a classificação do Botafogo para as quartas de final da Libertadores, que veio nesta quarta-feira, 21, após o empate em 2 a 2 com o Palmeiras no Allianz Parque. O treinador viu o Glorioso superior na eliminatória e elogiou o time. Ele ressaltou que os jogadores cumpriram com o plano preparado para a partida da volta.

"Tínhamos pela frente um rival de grandíssima qualidade. Provou nos dois jogos que fizemos, e esta parte final também demonstra também o espírito desta equipe. Parece-me que naquilo que foram os dois jogos, acabamos por ser superiores. Não só no jogo em casa, mas neste também. Fizemos um jogo de grande qualidade, sabendo que o adversário teria o domínio do jogo em alguns momentos porque estava atrás de um resultado que lhe era desfavorável tendo em conta aquilo que era nossa vantagem da primeira mão. Fizemos um jogo muito competente, todos os jogadores cumpriram exatamente aquilo que era o plano que preparamos", disse Artur Jorge.

O Botafogo saiu na frente com gols de Igor Jesus e Savarino, mas Flaco López e Rony deixaram tudo igual no marcador. O Palmeiras ainda chegou a anotar o terceiro nos acréscimos, com Gustavo Gómez, mas o VAR anulou o lance por mão zagueiro. No último lance, o Alviverde ainda carimbou uma bola na trave. Nesse sentido, Artur Jorge classificou os últimos cinco minutos como "loucos" e mostrou aborrecimento pelo placar.

"Fizemos uma primeira parte muito boa, muita sólida. Na segunda parte, fomos eficazes no que criamos. Depois do 2 a 0 tivemos algumas oportunidade para fazer mais gols, e tivemos esses últimos cinco minutos loucos, que acabam por nos tirar a possibilidade de ganhar os dois jogos. Queríamos vencer. Não diria frustrados, mas aborrecidos porque queríamos ganhar o jogo. Nos últimos cinco minutos, tivemos essa reação perfeitamente natural de uma grande equipe que deixou tudo em campo. Ainda assim fomos capazes de conservar o empate, que nos permite seguir em frente", ressaltou o treinador.

Na próxima fase, o a equipe de Artur Jorge enfrentará o vencedor do confronto entre São Paulo e Nacional (URU). Os dois times jogarão nesta quinta-feira, a partir das 19h, no Morumbi.

"Ainda numa análise muito fria (sobre a reta final), tivemos alguma dificuldade em controlar o que foi o jogo direto do adversário e os encurtamentos dos atacantes. Recuamos demais a nossa linha para permitir que a bola chegasse mais diretamente à nossa área. De uma forma geral, acho que isso aconteceu com alguma regularidade. Mas lembro que o resultado de 2 a 2 serviu para nós. Se o Palmeiras tivesse feito aquele gol (de Gustavo Gómez, que acabou anulado), apenas permitira poder levar a eliminatória para as penalidades", pontou Artur Jorge.

"Não mudaria nada em relação ao que era ao jogo, pelo menos não nos afastava de rigorosamente nada. Mas temos que pensar que isto não pode acontecer. É alta competição. Acontece aqui, acontece na Champions, acontece em qualquer outro campeonato. Temos que estar preparados e precavidos para que não nos aconteça. Tivemos um exemplo de que, às vezes, em cinco minutos, deixamos por terra tudo que é um esforço de 180 minutos", concluiu.