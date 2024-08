Vídeo: veja lances de Mohamed El Arouch, novo reforço do Botafogo

> oficializou a contratação de Mohamed El Arouch nesta quarta-feira (21). O meia-atacante tem apenas 20 anos e é cria das categorias de base do Lyon, da França, clube também gerido por John Textor. Após o anúncio, o Alvinegro publicou um vídeo com lances do jogador. Confira abaixo:

El Arouch em ação! Confira os lances do novo jogador alvinegro! #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/CRhlZtMGkE — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 21, 2024

El Arouch era tratado como uma das principais joias do Lyon e acumulou convocações para as seleções de base da França. Ele, no entanto, perdeu espaço no clube francês por sofrer com problemas físicos e situações pessoais.

John Textor, então, pensando na valorização de um ativo da Eagle Football, sugeriu a transferência ao Botafogo, e o jogador aprovou a ideia. O contrato com o Glorioso é válido até o fim de junho de 2026.