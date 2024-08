Em boa fase, Luiz Henrique é a esperança do Botafogo contra o Palmeira, pela Libertadores - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 21/08/2024 12:46 | Atualizado 21/08/2024 12:50

perder os outros três confrontos que teve pela competição. O Botafogo conta com a vantagem construída com a vitória por 2 a 1 no Nilton Santos e também com o bom momento na temporada para dar fim a um jejum incômodo nesta quarta-feira (21), às 21h30, contra o Palmeiras. Para chegar novamente às quartas de final da Libertadores, o Glorioso terá de superar pela primeira vez um adversário brasileiro no mata-mata a partir das oitavas de final, após

Quando chegou à semifinal da Libertadores, o Botafogo de Garrincha e Nilton Santos perdeu a vaga na final para o Santos de Pelé, em 1963. Na ida, em São Paulo, empatou em 1 a 1 e na volta, no Maracanã, foi goleado por 4 a 0.



Mais de 30 anos depois, o Glorioso voltou a disputar um mata-mata com Túlio e companhia, em 1996, mas parou no Grêmio nas oitavas de final. No Maracanã, empatou em 1 a 1, e perdeu em Porto Alegre por 2 a 0.



E os gaúchos voltaram a ser os algozes em 2017, nas quartas de final. E novamente, um empate no Rio (0 a 0), deste vez no Nilton Santos, e uma derrota fora (1 a 0) deram fim ao sonho.



Botafogo pela primeira vez tem vantagem



Para os botafoguenses mais supersticiosos que ficaram preocupados com o retrospecto contra brasileiros em mata-mata de Libertadores, entretanto, há três dados relevantes para compensar. Ao contrário dos outros confrontos, desta vez o time venceu na ida e tem a vantagem do empate.



Além disso, em 1973, o Glorioso enfrentou o Palmeiras pela classificação no grupo 2 para a fase semifinal. Naquela época, apenas o primeiro colocado avançava e não havia critério de desempate.



Como empatou em pontos com os paulistas, o Botafogo definiu a vaga em uma partida extra e venceu por 2 a 1, no Rio.

E por fim, na atual campanha, o time superou o RB Bragantino na pré-Libertadores. Também vencendo o primeiro jogo em casa, por 2 a 1, o que permitiu empatar em 1 a 1 fora, para se garantir na fase de grupos.