Pelo Botafogo, Kayque fez 58 jogos, um gol e deu três assistênciasVítor Silva / Botafogo

Publicado 20/08/2024 19:57

Rio - O Botafogo negociou o volante Kayque em definitivo com o FK Spartak Subotica, da Sérvia, por quatro temporadas. O Alvinegro manteve 30% dos direitos federativos do jogador e o valor da venda não foi divulgado. Ele estava emprestado ao Guarani até o final desta temporada, mas rompeu contrato e fechou com o novo clube.

Pelo Bugre, não conseguiu se firmar no time titular e fez somente cinco partidas. Em julho, chegou a ser sondado pelo Remo, mas não houve acordo.



Kayque teve bom momento atuando pelo Glorioso, em 2022, sendo titular com o técnico Luís Castro. No entanto, uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, sofrida em uma partida contra o Red Bull Bragantino, pelo Brasileirão daquele ano, atrapalhou os planos.



Após a recuperação, em agosto do ano passado, foi emprestado ao RWD Molenbeek, da Bélgica, clube que também tem John Textor como dono, para ganhar minutagem. Porém, não entrou em campo durante a passagem pelo país.



Ao retornar para o Botafogo, já em 2024, jogou apenas uma partida, contra o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca. Mas, sem oportunidades depois do duelo, foi novamente emprestado pelo Alvinegro. Agora, jogará no futebol sérvio por quatro temporadas.