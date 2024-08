Alexander Barboza se consolidou na zaga titular do Botafogo ao lado de Bastos - Vítor Silva / Botafogo

Alexander Barboza se consolidou na zaga titular do Botafogo ao lado de BastosVítor Silva / Botafogo

Publicado 19/08/2024 19:58

Leia mais: Matheus Martins pede espaço em disputa no ataque do Botafogo

O argentino foi o líder do clássico em ações defensivas (10), duelos aéreos ganhos (4) e interceptações (2). Além disso, fez um corte em cima da linha e criou uma grande chance para o Glorioso. Os dados são do 'SofaScore'.

Após começo conturbado, Barboza se consolidou ao lado de Bastos no time titular do Botafogo e tem sido elogiado pela torcida. Ao todo, desde que chegou ao clube no início deste ano, ele entrou em campo 34 vezes.

Agora, o zagueiro se prepara para enfrentar o Palmeiras, na próxima quarta-feira (21), no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores da América. Na ida, o Glorioso venceu por 2 a 1, com gols de Luiz Henrique e Igor Jesus

Sendo assim, terá a vantagem do empate em São Paulo. Em caso de igualdade no placar agregado, a vaga nas quartas de final será decidida nos pênaltis.