Botafogo enfrentou Flamengo no Nilton SantosVitor Silva / Botafogo

Publicado 18/08/2024 20:26

Rio - Após seis anos, o Botafogo voltou a vencer o Flamengo no Nilton Santos. Com uma atuação soberana, aproveitando-se também dos problemas físicos do rival, o Alvinegro goleou o Rubro-Negro por 4 a 1 e voltou para a liderança do Campeonato Brasileiro. Mateo Ponte, Igor Jesus e Matheus Martins, duas vezes, fizeram para os donos da casa. Bruno Henrique descontou para os visitantes.

Os dois clubes voltam a entrar em campo no meio da semana pela Libertadores. O Alvinegro encara o Palmeiras, em São Paulo, na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). O Rubro-Negro entra em campo um dia depois contra o Bolívar, em La Paz, no mesmo horário. As equipes cariocas têm vantagens contra seus adversários na luta pela vaga nas quartas de final da competição.

O clássico começou excelente para o Botafogo e péssimo para o Flamengo. Com apenas três minutos, os donos da casa saíram na frente. Marlon Freitas achou belo passe para Mateo Ponte, que de cabeça, atacou a bola e finalizou, sem chances de defesa para o goleiro Rossi. Dois minutos depois do gol alvinegro, o meia Arrascaeta pediu substituição após sentir um incômodo muscular. O uruguaio saiu chorando e acabou substituído por Victor Hugo com apenas oito minutos de jogo.

O Botafogo ia melhor no jogo, mas sem conseguir acertar o último passe para criar grandes chances. No primeiro lance de descuido defensivo alvinegro, o Flamengo empatou. Léo Ortiz descolou passe para Bruno Henrique, que saiu na cara de Jhon e tocou por cima do goleiro alvinegro e deixou tudo igual no Nilton Santos.

Aos 38 minutos, o Botafogo chegou a fazer o segundo. Após levantamento, Rossi falhou, Gregore cabeceou e Igor Jesus apareceu para colocar a bola para o fundo das redes. Porém, para sorte do goleiro do Flamengo, o lance foi invalidade porque o volante alvinegro estava em condição de impedimento. Dois minutos depois, o Rubro-Negro respondeu em bela jogada de Léo Ortiz, que terminou com finalização para fora de Carlinhos, cara a cara com Jhon.

Com receio de perder mais jogadores para o duelo contra o Bolívar, o Flamengo voltou com Evertton Araújo na vaga de Gerson. Com oito minutos, o Botafogo voltou a ficar na frente do placar. Thiago Almada fez bela jogada, finalizou e a bola sobrou para Igor Jesus apareceu para fazer o segundo do Alvinegro no clássico.

O jogo ficou bastante aberto com as duas equipes criando oportunidades e desperdiçando. Wesley teve uma boa oportunidade e quase empatou em um lance que Jhon defendeu de forma insegura. Depois, Thiago Almada criou outra chance que acabou parando na defesa do Flamengo.

Aos 18 minutos, Luiz Henrique foi derrubado por Ayrton Lucas dentro da área. Após a arbitragem ignorar, o VAR assinalou a infração. Na cobrança, Thiago Almada finalizou e Rossi apareceu para fazer a defesa e evitar o terceiro gol do Botafogo no clássico.

Mesmo com a penalidade perdida, o Alvinegro seguia bombardeando o Flamengo. Tiquinho e Savarino perderam chances claras dentro da área do Rubro-Negro. De tanto buscar, o Botafogo conseguiu fazer o terceiro. Aos 38 minutos, Matheus Martins completou após passe de Savarino e ampliou para o Alvinegro. No acréscimos, novamente o atacante revelado em Xerém fez bela jogada individual e finalizou para dar números finais ao clássico.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 4 x 1 FLAMENGO



Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Bruno Arleu (Fifa-RJ)

Renda/Público: 23.731 pagantes/R$ 1.909.690,00

Cartões amarelos: Cuiabano, Alexander Barboza, Ponte (BOT); Ayrton Lucas, Carlinhos (FLA)

Gols: Mateu Ponte, 2'1/1ºT (1-0); Bruno Henrique, aos 23'/1ºT (1-1); Igor Jesus, aos 9'/2ºT (2-1); Matheus Martinhs, 39'2ºT (3-1) e 48'/2ºT (4-1)



BOTAFOGO: John, Mateo Ponte (Tchê Tchê), Bastos, Alexander Barboza e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas (Allan), Luiz Henrique (Carlos Alberto) e Almada (Matheus Martins); Savarino e Igor Jesus (Tiquinho Soares). Técnico: Artur Jorge.



FLAMENGO: Rossi, Wesley, David Luiz, Fabrício Bruno (Léo Pereira) e Ayrton Lucas (Varela); Allan (Lorran), Léo Ortiz, Gerson (Evertton Araújo) e Arrascaeta (Victor Hugo); Bruno Henrique e Carlinhos. Técnico: Tite.